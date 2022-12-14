Утро начинается не с кофе: петербуржцы спасали застрявший на дороге автобус

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Бушующий в Северной столице циклон парализует городской транспорт.

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, горожане решили все вместе толкнуть застрявший в снежном наносе автобус.

Отметим, что только за прошлую ночь в Ленобласти от снега очистили почти 17 тысяч километров трасс и около 8 тысяч обочин.

Вам будет интересно
В Ленобласти за ночь очистили почти 17 тысяч км дорог от снега
Дорожники Ленобласти продолжают работать в усиленном режиме. Только за минувшую ночь в Ленобласти от снега очистили почти 17 тысяч километров трасс...
13.12.2022 50
Автор