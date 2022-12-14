Утро начинается не с кофе: петербуржцы спасали застрявший на дороге автобус

Бушующий в Северной столице циклон парализует городской транспорт.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, горожане решили все вместе толкнуть застрявший в снежном наносе автобус.
Отметим, что только за прошлую ночь в Ленобласти от снега очистили почти 17 тысяч километров трасс и около 8 тысяч обочин.
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13.12.2022 50