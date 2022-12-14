Дорожники Ленобласти начали привлекать к снегоуборочным работам авиационные роторы.

Как рассказали в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству, обычно их используют только в январе, однако в этом году потребность появилась уже сейчас из-за обильных снегопадов.

«Машины тяжелые, медленные и максимально крутые, когда надо быстро убрать снежные валы с обочин. Или пробить дорогу к деревне по полю, например. Гидравлика всасывает в себя кучи снега, разгоняет и выпускает далеко через сопло. В этих парнях спит ураган, да», — рассказали в комитете.

Изначально спецтехнику использовали для очистки взлетных полос в аэропортах. Сейчас они помогают бороться с сугробами на территории Ленобласти.

Напомним, обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе во ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи также оперативный дорожный Телеграмм-канал.