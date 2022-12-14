В Буграх построили новую дорогу по программе «Стимул» за 180 миллионов рублей

Это первая дорога в Ленинградской области, построенная по программе «Стимул». Запустить движение на улице Тихая планируется до конца года.

«Дорога проложена до появления нового жилья в поселке. Работу завершили быстро — чуть больше чем за полгода. Теперь местная администрация должна утвердить схему организации дорожного движения и провести благоустройство прилегающих территорий», — рассказал замправительства Ленобласти Евгений Барановский.

Новая дорога в Буграх продолжает улицу Тихая от улицы Новостроек до Гаражного проезда. Также сегодня еще одну дорогу по федеральной программе «Стимул» строят в Новоселье. Завершить ее строительство планируется в 2023 году.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.