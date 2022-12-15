Госуслуги рассказали, какими сервисами россияне пользовались чаще всего в уходящем году

Госуслуги подводят итоги 2022 года.
Так, за 13 лет работы сервиса было зарегистрировано более 100 млн учетных записей на портале.
Как поделился портал в своем официальном Телеграм-канале, в этом году Госуслуги помогли россиянам:
— получить 200 млн оказанных услуг;
— провести 126 млн оплат на 136 млрд ₽;
— принять 17 млн заявлений на детские выплаты.
Самыми популярными услугами в этом году стали:
— Наличие исполнительного производства — 14,31 млн заявлений.
— Ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет — 9,32 млн заявлений.
— Регистрация по месту жительства — 3,45 млн заявлений.
Вам будет интересно
Волонтеры организации помогают не только с доставкой продуктов и лекарств на дом, но и могут провести мелкий ремонт или решить...
14.12.2022 65