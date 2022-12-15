Госуслуги рассказали, какими сервисами россияне пользовались чаще всего в уходящем году

Госуслуги подводят итоги 2022 года.

Так, за 13 лет работы сервиса было зарегистрировано более 100 млн учетных записей на портале.

Как поделился портал в своем официальном Телеграм-канале, в этом году Госуслуги помогли россиянам:

— получить 200 млн оказанных услуг;

— провести 126 млн оплат на 136 млрд ₽;

— принять 17 млн заявлений на детские выплаты.

Самыми популярными услугами в этом году стали:

— Наличие исполнительного производства — 14,31 млн заявлений.

— Ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет — 9,32 млн заявлений.

— Регистрация по месту жительства — 3,45 млн заявлений.