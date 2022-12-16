«Известия»: в России предложили разрешить бизнесу использование пиратских программ

С соответствующей инициативой в Минцифры обратился Институт развития предпринимательства и экономики.

Речь идёт о создании законопроекта, который ввёл бы в стране мораторий на уголовную или административную ответственность для тех, кому зарубежные разработчики отказались продлевать лицензии, пишут «Известия«. Издание отмечает, что у 70% российских компаний возникли сложности из-за ограничений зарубежных интернет-сервисов и ухода с рынка части поставщиков импортного ПО.

Юристы в свою очередь подчёркивают, что сейчас за программное пиратство предусмотрены крупные штрафы или до шести лет тюрьмы, поэтому было бы логично ослабить регулирование. При этом специалисты отмечают, что не стоит полностью легализовывать использование нелицензионного софта, нужно определить время для перехода на новый.

По данным Йельской школы менеджмента, в этом году российский рынок покинули 64 компании-разработчика ПО.