Почти половина россиян намерены работать на новогодних праздниках

У большинства опрошенных новый год начнется с решения задач на работе.
Как стало известно «Работа.ру», 45% респондентов, что планируют работать или подрабатывать на новогодних праздниках. При этом россияне чаще всего будут заниматься сбором заказов в магазинах или вождением авто. Об это заявили 15% респондентов.
Еще 12% россиян признаются, что хотят подработать администраторами, а 10% опрошенных выбрали «шабашки» курьерами или разнорабочими.
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15.12.2022 88