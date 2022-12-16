Почти половина россиян намерены работать на новогодних праздниках

У большинства опрошенных новый год начнется с решения задач на работе.

Как стало известно «Работа.ру», 45% респондентов, что планируют работать или подрабатывать на новогодних праздниках. При этом россияне чаще всего будут заниматься сбором заказов в магазинах или вождением авто. Об это заявили 15% респондентов.

Еще 12% россиян признаются, что хотят подработать администраторами, а 10% опрошенных выбрали «шабашки» курьерами или разнорабочими.