Роскачество: количество фальсификата среди молочной продукции начало снижаться

Количество некачественной молочной продукции в России снизилось почти в 5 раз.

Так, на российском рынке молочной продукции наблюдается снижение числа фальсификата. Как рассказали в Роскачестве, первые исследования фиксировали до 15% некачественной продукции, а сейчас — не более 3%.

Это стало возможно благодаря бдительности потребителей, которые более внимательно выбирают товары в магазинах, обходя стороной фальсификат. Это вынуждает недобросовестных производителей переходить на более качественное сырье.