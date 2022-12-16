Роскачество: количество фальсификата среди молочной продукции начало снижаться

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Количество некачественной молочной продукции в России снизилось почти в 5 раз.

Так, на российском рынке молочной продукции наблюдается снижение числа фальсификата. Как рассказали в Роскачестве, первые исследования фиксировали до 15% некачественной продукции, а сейчас — не более 3%.

Это стало возможно благодаря бдительности потребителей, которые более внимательно выбирают товары в магазинах, обходя стороной фальсификат. Это вынуждает недобросовестных производителей переходить на более качественное сырье.

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14.12.2022 391
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