Взрывы звучат в разных регионах Украины

Серия взрывов прозвучала утром в ряде областей Украины. Речь идет о Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой областях, а также Запорожье. Везде возникли перебои со светом и водой.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил несколько взрывов в трех столичных районах.

— Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место. Еще взрыв в Киеве, в Днепровском районе, – написал глава города в своем Telegram-канале, добавив, что взрыв также прозвучал в Голосеевском районе.