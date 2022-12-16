Для 195 жителей аварийных бараков в Сясьстрое возведен новый

Новый многоквартирный дом находится на улице Карла Маркса. Акт ввода в эксплуатацию его уже выдал госстройнадзор.

«Это уже пятый дом в 2022 году, построенный по программе расселения аварийного жилья, но первый из тех, которые планируется возвести в Сясьстрое. До конца года ключи вручат 71 семье, но к концу программы в Сясьстрое новое жилье обретут ещё около 500 семей», — отметил зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Отметим, что внутри квартир выполнена отделка под ключ, есть бытовые приборы и сантехника. На первом этаже здания предусмотрено три квартиры для маломобильных групп населения.

Ранее ключи от квартир в новых домах уже получили жители Подпорожья, Янеге и Лодейного Поля. До конца 2022 года будут введены дома в Тихвине, Ивангороде, Луге и в деревне Лесколово. Всего в новые квартиры переедут 2455 человек.

С 2019 года новые квартиры по программе расселения аварийного и ветхого жилья получили 4,5 тысячи ленинградцев. Сейчас продолжается активное строительство 10 многоквартирных домов, куда переедет свыше 2,5 тысяч граждан. В новые дома в 2022 году Янеге, Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Лесколово, Подпорожье, Ивангороде и Луге переедут 2730 жителей области. За счет остатка средств в 2023 году планируется начать реализацию еще трех проектов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.