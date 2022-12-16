Область снова отправляет теплый привет ленинградским бойцам

«Ленинградский рубеж» поддержал участников СВО делом.

Как стало известно ivbg.ru, в зону проведения СВО из 47-го региона отправляется еще одна партия гуманитарной помощи.

Сегодня на фронт отправляются бензопилы, спальные мешки, коврики, зимние сапоги и много необходимых мелочей, таких как бритвы и зажигалки. Для утепления наших военных фондом «Ленинградский рубеж» были приобретены и дополнительные комплекты термобелья, теплых носков и перчаток.

Фото: ivbg.ru