Область снова отправляет теплый привет ленинградским бойцам

Автор: Анастасия Щербакова
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«Ленинградский рубеж» поддержал участников СВО делом.

Как стало известно ivbg.ru, в зону проведения СВО из 47-го региона отправляется еще одна партия гуманитарной помощи.

Сегодня на фронт отправляются бензопилы, спальные мешки, коврики, зимние сапоги и много необходимых мелочей, таких как бритвы и зажигалки. Для утепления наших военных фондом «Ленинградский рубеж» были приобретены и дополнительные комплекты термобелья, теплых носков и перчаток.

Область снова отправляет теплый привет ленинградским бойцам привет ленинградским бойцам, Ленобласть
Область снова отправляет теплый привет ленинградским бойцам привет ленинградским бойцам, Ленобласть
Фото: ivbg.ru
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Область снова отправляет теплый привет ленинградским бойцам привет ленинградским бойцам, Ленобласть
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