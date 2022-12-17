Выходные начнутся в Ленобласти с морозов

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 17 декабря, на территории региона ожидается облачная погода. Местами пройдет умеренный снег.

Столбики термометров опустятся от -5 до -10 градусов, а местами похолодает и от -13 до -18 градусов. Порывы ветра переменных направлений достигнут одного-пяти метров в секунду.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.