К 2025 году в Ленобласти намерены добиться полной сортировки мусора

Мощность каждого экологического оператора должна будет составить 600 тыс. тонн.

По словам вице-губернатора Ленобласти Михаила Ильина, к 2025 году в регионе намерены наладить сортировку 100% отходов, пишет «Деловой Петербург».

— Мы будем реконструировать несколько действующих на территории Ленобласти объектов. Всё это позволит к 2025 году сортировать 100% отходов и на 50% снизить объёмы отходов, направляемых на полигоны, — отметил вице-губернатор.

Строительство предприятий позволит закрыть полигоны. Дело в том, что мощности полигонов близки к исчерпанию, и не соответствуют современным требованиям.