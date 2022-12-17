Мишустин поручил до 20 декабря внести документы для обновления ипотечных программ

Новые условия льготной ипотеки начнут действовать с января 2023 года.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 20 декабря внести в правительство документы для продления действия программы льготной ипотеки. Об этом он заявил на заседании камина, передает ТАСС.
Это, в частности, связано с изменением условий предоставления льготной ипотеки, которые начнут действовать с января 2023 года. Согласно новым условиям, ставка по льготной ипотеке поднимется до 8% годовых и действовать она будет до 1 июля 2024 года.
Кроме того, изменения коснутся семейной ипотеки. Теперь она станет доступна семьям с двумя детьми младше 18 лет под 6 процентов годовых. В новых регионах планируют предоставлять ипотеку по ставке в 2% под строительство нового жилья.
Мишустин заявил, что все документы должны быть подготовлены и внесены в правительство до 20 декабря, чтобы новые условия начали действовать уже с нового года.