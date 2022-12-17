Россиян из аварийного жилья предлагают переселять в арендные дома

У властей появилась идея переселять россиян из аварийного жилья в новое за счет самих граждан.

Жителей аварийного жилья в России может ожидать нововведение – их планируют начать расселять в арендные дома. Квартиры в них будут сдаваться на льготных условиях с правом выкупа. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас инициатива рассматривается Минстроем, кроме того, ее должны проработать региональные власти, министерства и Фонд развития территории. У инициативы есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, людям не придется жить в опасном доме или совсем остаться без крыши над головой, так как число аварийных домов по стране растет быстрее строительства новых. С другой — расселенным придется платить за жилье, тогда как ранее они получали собственную квартиру.

Как сообщили эксперты, плата за новое жилье будет символической, «например 700 рублей в месяц». Зато человек, арендуя квартиру, будет жить в комфортных условиях и со временем сможет ее выкупить.