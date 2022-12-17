Небольшой мороз и снегопад ожидаются в Петербурге в субботу

Атмосферное давление будет выше нормы.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 17 декабря, на территории города на Неве ожидается облачная с прояснениями погода.
Столбики термометров опустятся до -7 градусов. Ветер будет южный с порывами до шести метров в секунду.
Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.
Вам будет интересно
Атмосферное давление будет слабо повышаться. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 17 декабря, на территории региона ожидается облачная погода. Местами...
17.12.2022 36