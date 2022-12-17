В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 86 человек

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 17 декабря.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 86 человек.

За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 62 человека. Пятеро жителей региона госпитализированы.

Отмечается, что за сутки ни один человек не скончался от болезни.

Вам будет интересно
Доктор объяснил, почему в этом году наблюдается критическая ситуация с распространением гриппа
Как считает специалист, россияне стали менее ответственными после снятия ковид-ограничений.  Так, доктор Владимир Круглый заявил, что наблюдаемая сейчас вспышка грипп произошла...
16.12.2022 64
Автор