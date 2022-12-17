В Енакиево прибыли специалисты для обучения водителей трамваев и ремонтников

Автор: Александр Селиванов
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Методическая и практическая помощь в управлении и ремонте подвижного состава будет оказываться столько времени сколько это будет необходимо.

В Енакиево прибыли специалисты для обучения водителей трамваев и ремонтников Енакиево
В Енакиево прибыли специалисты для обучения водителей трамваев и ремонтников Енакиево

В подшефный Ленобласти город Енакиево прибыли специалисты из ГУП «Горэлектротранс» для дополнительного обучения водителей трамваев и ремонтников Енакиевского ТТУ. Они останутся в городе для дополнительного обучения водителей трамваев и ремонтников Енакиевского ТТУ.

Отмечается, что ремонт кровли городского ТТУ закончен. В настоящее время выполняются роботы по остеклению прозрачных светопропускающих элементов крыши — так называемых «Фонарей».

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13.12.2022 128
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