В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Редакция ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — майор Сергей Кальницкий, начальник штаба батальона связи.

Майор Сергей Кальницкий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах группировки российских войск в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны украинских националистов.

Находясь в составе выездной группы на позиции одной из батальонных тактических групп, офицер попал под массированный артиллерийский удар. В результате артобстрела были выведены из строя ретрансляционные пункты радиостанций.

Майор Кальницкий понимал, что потеря связи лишит командования управления подчиненными подразделениями, и лично выдвинулся для устранения повреждений. Оперативно восстановив выведенные из строя ретрансляторы, Сергей заново осуществил настройку радиосети, чем обеспечил управление подчиненными подразделениями и связь командования с. вышестоящим штабом.

Решительные и самоотверженные действия майора Сергея Кальницкого позволили оперативно передать артиллерийским расчетам ВС РФ координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций боевиков, благодаря чему были уничтожены военная техника и живая сила противника.