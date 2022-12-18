В понедельник в Ленобласти ожидается теплая и снежная погода

Новая рабочая неделя в Ленобласти начнется с облачной погоды.
Днем в понедельник, 19 декабря, в большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами умеренный. Местами ожидается гололед.
Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, ночью местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью на западе -1…-6°C, на востоке -7…-12°C, днем +3…-2°C. На дорогах гололедица.
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18.12.2022 29