После продления льготной ипотеки до 1 июля 2024 года новостройки в Петербурге могут подешеветь, считает депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Сейчас максимальная сумма кредита для Петербурга и Ленобласти, наряду с Москвой и Подмосковьем, составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Программа льготной ипотеки должна была завершиться 31 декабря, но Путин продлил ее до лета 2024 года с повышенной ставкой, пишут «Невские новости».

«Это правильное решение. Чтобы не создавать на рынке переизбытка построенного жилья, поскольку наблюдаем бум строительства, резко свернув льготную программу могли бы спровоцировать проблемы по реализации недвижимости. Но важно выходить из льготной ипотеки в том числе через повышение ставки по кредиту до рыночной», — пояснил Анатолий Аксаков.

По мнению депутата, льготные программы должны продолжать действовать для определенных категорий граждан, в том числе многодетных семей. Но тем временем спрос на ипотеку постепенно будет снижаться, а квартиры — дешеветь, подытожил парламентарий.