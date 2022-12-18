В Минпросвещения назвали ситуацию с заболеваемостью гриппом в школах стабильной

Ситуация с заболеваемостью гриппом в российских школах на сегодняшний день стабильная, несмотря на то что зимний период приводит к росту заболеваемости среди детей.

«Где необходимо, принимаются меры, школы переводятся на дистанционное образование, но в целом образовательный процесс продолжается в очном формате. Действительно, имеет место быть определенная сезонная заболеваемость, и все зависит от конкретного региона. <…> В целом ситуация стабильная», — сказал первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

Напомним, в Ленобласти зимние каникулы для школьников из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ начнутся раньше срока.