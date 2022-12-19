На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 19 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 655 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена противо-ослепительных экранов;
- км 673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия;
- г.Тосно км 3,9,16 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 39 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО;
- км 57, 84, 168, 177, тр.р.122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110,130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
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А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0—37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдером;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков и буферов от снега;
- км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега у барьерного ограждения.
Р-23 «Псков»:
- км 111-145 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, уборка снежного вала автогрейдерами вдоль СБО.