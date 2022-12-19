Коронавирус подтвердился еще у 60 жителей Ленобласти — данные на 19 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 60 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 239 547 человек, выздоровели — 234 998.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2).
- Волосовский район: Волосово (+2).
- Всеволожский район: Кудрово (+7), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Янино-2 (+1), Сертолово (+9), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+2), Романовка (+4), Бугры (+2), Суоранда (+1), Рахья (+1).
- Выборгский район: Выборг (+8), Семиозерье (+1).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Кировский район: Отрадное (+1), Апраксин (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Заостровье (+1).
- Лужский район: Дзержинского (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+4), Бор (+1).
- Тосненский район: Никольское (+1).
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