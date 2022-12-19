Коронавирус подтвердился еще у 60 жителей Ленобласти — данные на 19 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 60 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 239 547 человек, выздоровели — 234 998.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2) .

Волосовский район: Волосово (+2).

Всеволожский район: Кудрово (+7), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1) , Янино-2 (+1), Сертолово (+9), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+2), Романовка (+4), Бугры (+2), Суоранда (+1), Рахья (+1).

Выборгский район: Выборг (+8), Семиозерье (+1).

Киришский район: Кириши (+2).

Кировский район: Отрадное (+1), Апраксин (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Заостровье (+1).

Лужский район: Дзержинского (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+4), Бор (+1) .

Тосненский район: Никольское (+1).