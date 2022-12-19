Нетрезвый водитель въехал в ограждение и пытался скрыться во дворах Гатчины

По информации ivbg.ru, 18 декабря в Гатчине на улице Карла Маркса задержали нетрезвого водителя, который совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия. Патруль Росгвардии стал свидетелем самой аварии.

Водитель ехавшего впереди служебной машины «ВАЗ 21115» не справился с управлением и въехал в пешеходное дорожное ограждение. После этого попытался скрыться, заехав в соседний двор.

В момент задержания автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам ГИБДД.