Нетрезвый водитель въехал в ограждение и пытался скрыться во дворах Гатчины

По информации ivbg.ru, 18 декабря в Гатчине на улице Карла Маркса задержали нетрезвого водителя, который совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия. Патруль Росгвардии стал свидетелем самой аварии.
Водитель ехавшего впереди служебной машины «ВАЗ 21115» не справился с управлением и въехал в пешеходное дорожное ограждение. После этого попытался скрыться, заехав в соседний двор.
В момент задержания автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам ГИБДД.
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12.05.2022 1648