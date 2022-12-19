Загадочные фонари появились в сквере Финансистов — Фото

Прокуратура в поисках неизвестного мецената.

Конкурс на благоустройство сквера Финансистов, объявленный чиновниками привел к совершенно неожиданным последствиям.

Как сообщает Фонтанка.ру, выигравший конкурс подрядчик, приехав на место, где предполагалось провести работы обнаружил, что все уже сделано.

Компания «Фактор Лайт», с которой был заключен контракт на проведение работ по освещению сквера, должна была работать с другим подрядчиком, на которого возлагалась обязанность по благоустройству городского участка на Суворовском проспекте. Но по итогу обе компании, как выяснилось, к появившимся в сквере фонарям, отношения не имеют.

Поисками неизвестного благодетеля занялась петербургская прокуратура.

Ранее на улице Декабристов появился постамент для Александра Блока.