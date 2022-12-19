Финляндия расширила список запрещенных товаров

Введен девятый пакет санкций в отношении России.

Запрет на ввоз в Россию товаров коснулся в основном того, что можно использовать в секторе обороны и безопасности — сообщает портал 78.ru.

В обновленный список запрещенных товаров попали двигатели для беспилотников, средства для борьбы с беспорядками, химические и биологические материалы, а также различные электронные компоненты.

Также финны не будут больше экспортировать аэрокосмическую технику и нефтепродукты.

Ранее западные санкции и уход компаний почти не повлияли на безработицу в России.