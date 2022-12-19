Пьяный пассажир троллейбуса нападал на людей и мешал работать водителю в Петербурге

По информации ivbg.ru, 18 декабря сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге получили сообщение о хулигане в общественном транспорте. Кнопка тревожной сигнализации сработала в троллейбусе на маршруте №1.
Нетрезвый мужчина мешал водителю и пассажирам. Сначала он оскорблял людей, а после сделанного работником Горэлектротранса замечания начал вести себя более агрессивно и бить кулаком в стекло между кабиной водителя и салоном.
На помощь прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали мужчину и доставили в полицейский отдел для разбирательства.
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23.06.2022 2238