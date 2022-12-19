Пьяный пассажир троллейбуса нападал на людей и мешал работать водителю в Петербурге

По информации ivbg.ru, 18 декабря сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге получили сообщение о хулигане в общественном транспорте. Кнопка тревожной сигнализации сработала в троллейбусе на маршруте №1.

Нетрезвый мужчина мешал водителю и пассажирам. Сначала он оскорблял людей, а после сделанного работником Горэлектротранса замечания начал вести себя более агрессивно и бить кулаком в стекло между кабиной водителя и салоном.

На помощь прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали мужчину и доставили в полицейский отдел для разбирательства.