В Петербурге четыре дома остались без тепла и горячей воды

Неизвестные украли из подвалов оборудование индивидуальных тепловых пунктов.

Происшествие случилось в ночь на 19 декабря — сообщает Фонтанка.ру.

В подвалах четырех домов ЖК «На Королева» был произведен взлом и кража оборудования и автоматики в ИТП (индивидуальные тепловые пункты).

На записи видеокамеры четко видно, как неизвестные взломали дверь и проникли в подвал дома.

Все четыре многоэтажки до сих пор остаются без горячей воды, а три из них — без отопления. Запчасти для данного оборудования очень дорогие и труднодоступные, так как данный вид автоматики находится под санкциями.

Когда будет восстановлена подача тепла и воды в ЖК пока неизвестно.

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