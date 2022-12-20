Петр Асланов со своим изобретением вышел в финал российского Детского научного конкурса.

Пётр из детского технопарка «Кванториум» создал пропитку для древесины, в которую добавлены наночастицы оксида цинка для улучшения ее фунгицидных свойств. Анализ состава разработки показал, что продукт превосходит имеющиеся аналоги по таким критериям, как экологичность, экономичность и эффективность.

Проект восьмиклассника был выбран среди более 330 заявок из 45 регионов страны. Теперь лучшие исследовательские и инженерные проекты ждет всероссийский этап V Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко.

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Отметим, что в Ленобласти технопарки создаются с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование». «Кванториумы» работают на базе Всеволожского агропромышленного техникума и Кировского политехнического техникума. Кванториум — федеральный проект по внедрению технических профессий, восстановлению и поддержке данной отрасли, дающий каждому школьнику доступ к современным программам дополнительного образования в области технологий. Цель проекта — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.

Ранее «Кванториумы» были открыты во Всеволожске, Кировске, Выборге и Кингисеппе.