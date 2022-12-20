Юную петербурженку, забившую до смерти утюгом бабушку, отправили на психиатрическое лечение

Как сообщает Neva.Today, суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение местную жительницу, которая убила свою бабушку утюгом. Причиной расправы стала внезапная ссора.
В октябре 2021 году мужчина обнаружил в квартире на Сиреневом бульваре труп своей 59-летней жены. Правоохранители зафиксировали на теле множественные травмы. Спустя некоторое время была задержана 19-летняя внучка убитой женщины.
Во время предъявления обвинения девушка возражала. Она отметила, что являлась совершеннолетней и не нуждалась в контроле со стороны бабушки, с которой у нее были конфликтные отношения.
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