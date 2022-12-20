Сотруднице предприятия в Кировске затянуло руку в вал

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 19 декабря на предприятии по производству товаров медицинского назначения в Кировске произошло ЧП.  

По предварительным данным, 29-летней сотруднице предприятия, которая работает оператором, затянуло руку в вал. Пострадавшую увезла платная неотложная помощь.

Женщину госпитализировали в городскую больницу Святого Великомученика Георгия. Врачи диагностировали переломы руки. Состояние женщины оценивается как удовлетворительное.

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29.08.2022 2553
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