Сотруднице предприятия в Кировске затянуло руку в вал

По информации ivbg.ru, 19 декабря на предприятии по производству товаров медицинского назначения в Кировске произошло ЧП.

По предварительным данным, 29-летней сотруднице предприятия, которая работает оператором, затянуло руку в вал. Пострадавшую увезла платная неотложная помощь.

Женщину госпитализировали в городскую больницу Святого Великомученика Георгия. Врачи диагностировали переломы руки. Состояние женщины оценивается как удовлетворительное.