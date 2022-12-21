В Петербурге и Ленобласти изменится расписание электричек из-за новогодних праздников

Железнодорожный транспорт Петербурга и. Ленобласти изменит график движения на период Нового года и Рождества.

Как сообщает АО СЗППК, с 31 декабря 2022 года по 7 января 2023 года электрички будут ходить по графику субботы, а 8 января 2023 — по графику воскресенья. В частности, по воскресеньям некоторые поезда стартуют позже, чем в субботу.

Временные изменения также коснутся расписания пригородных поездов на Финляндском, Балтийском, Витебском, Северном и Московском направлениях Октябрьской железной дороги. Более подробно с расписанием можно ознакомиться на станциях, вокзалах и на сайте компании.