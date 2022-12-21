В Ленобласти за последние сутки выявили 73 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 73 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 21 декабря.

Бокситогорский район: Дыми (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+1), Янино-2 (+2), Сертолово (+12), Новосергиевка (+1), Грузино-Керро (+1), СНТ Березка (+1).

Выборгский район: Выборг (+8), Советский (+3), Светогорск (+3).

Гатчинский район: Гатчина (+7), Рождествено (+2), Суйда (+1), Кобралово (+1), Большие Колпаны (+1), Грязно (+2), Дружная Горка (+1), Семрино (+1).

Киришский район: Кириши (+5), Кусино (+1).

Кировский район: Кировск (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+2), Новогорелово (+1) , Лебяжье (+2) .

Лужский район: Луга (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+2).

Приозерский район: Приозерск (+1), Починок (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+6).

Тихвинский район: Тихвин (+1) .