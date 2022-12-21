В Петербурге взлетел спрос на противовирусные препараты

Также врачи рассказали, как защититься от вирусных забеливаний в сезон гриппа и ОРВИ.

В Петербурге с 1 по 10 декабря на 265% вырос спрос на противовирусные препараты. Объем продаж подскочил на фоне сложной эпидемиологической ситуации в городе и стране.

Средний чек покупки при этом в начале декабря составил 378 рублей, это на 1 % выше, чем в конце ноября, и на 15 % — чем в начале ноября, пишут «Невские Новости«.

Чтобы защититься в сезон заболеваемости, при первых симптомах нужно начинать пить противовирусные препараты. Например, лекарства против вирусов широкого спектра, которые, как показывает практика, хорошо переносятся. В качестве примера приводят препарат Арбидол, снижающий риск инфицирования и развития осложнений.

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При этом врачи подчеркивают, что лекарства нужно принимать в соответствии с инструкцией и не прерывать лечение даже при незначительных улучшениях. Это необходимо для того, чтобы не позволить вирусам снова распространиться в организме, пишет 360tv.ru со ссылкой на медицинское сообщество.