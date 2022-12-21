В МЧС Петербурга рассказали, какие места в городе пригодны для запуска фейерверков

Совсем скоро жители Санкт-Петербурга начнут массово запускать салюты.

По словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района ГУ МЧС России по Петербурга Дмитрия Шухардина, запуск фейерверков запрещен на лоджиях и балконах. Исключения составляют только хлопушки, пишет Neva.Today.

Если горожане хотят запустить более серьезный фейерверк необходимо отправиться на специальные площадки, так как они оборудованы для безопасного запуска пиротехнических изделий.

Напомним, что пиротехнические изделия в районе национальных парков, а также вблизи от линий электропередач, газопроводов и нефтепроводов.