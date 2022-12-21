Финский залив загрязнили сточными водами — Фото

Росприроднадзор намерен привлечь Водоканал к административной ответственности.

Северо-Западное управление Росприроднадзора сообщило о причастности «Водоканала Санкт-Петербурга» к сбросу загрязненных сточных вод в Финский залив в Кронштадте. Об этом сообщает редакция Мойки78.

Ведомство начало проверку после обращения жителей ЖК «Фортеция» на Тулонской аллее в Кронштадте. Инспектор обнаружил, что в акваторию залива сбрасываются мутно-коричневые стоки.

По данным Росприроднадзора, к загрязнению воды причастен петербургский Водоканал. Стоки образовались от промывки воды на водопроводной станции Кронштадта. В отобранных пробах нашли превышения по аммоний-иону, алюминию, хлороформу.

В адрес компании внесено предписание об устранении нарушений.

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