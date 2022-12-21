В Ленинградской области создан комитет семей воинов Отечества

Как это было, рассказывает Алла Левина.

В Ленинградской области ведет работу региональное отделение «Комитет семей воинов Отечества». Комитет оказывает поддержку воинов в мобилизационных пунктах и центрах слаживания, организовывает сбор гуманитарной помощи. Члены организации оказывают психологическую, правовую и социальную помощь во взаимодействии с профильными органами власти.

«Так сложилась судьба я выросла в семье военного, мой папа был военным и мой муж тоже посвятил свою судьбу вооруженным силам. Я не понаслышке знаю, что такое военные городки, переезды с места на место, военные тревоги, что такое известия о гибели друзей и знакомых. Знаю как устроен быт семей, как ложатся на женские плечи решение семейных вопросов. Куда обращаться за помощью, с кем оставить детей, да и просто с кем поговорить, с кем посоветоваться? Есть такая профессия Родину защищать, но есть еще более трудная профессия- быть женой и матерью военнослужащего!

Нельзя остаться равнодушным, когда видишь, как уходят из нашего города добровольцы, когда слышишь, что из части, которой отдано 25 лет службы тоже ушли ребята, видишь растерянность и слезы матерей, жен. И уж тем более остаться в стороне.

Все началось с гуманитарной помощи Всеволожского женсовета регионального отделения «Союз женщин России» нашим мобилизованным, затем сбор информации чем помочь наши семьям и нашим воинам? Встречи, звонки, связь с региональным штабом #МыВместе. Запросы разрастались не только в нашем районе, но и со всех районов области.

Теперь есть такая организация, которая работает совместно со спецпредставителем по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО Сергеем Мачинским, региональным штабом #МыВместе, общероссийским народным фронтом, Всеволожским женсоветом командой #ПоможемVместе и муниципальными районами. С нами можно связаться по телефону, записаться на прием. Мы окажем вам всестороннюю помощь и поддержку»,-рассказывает руководитель комитета Алла Левина.

Прием граждан: каждый вторник и четверг с 14.00 до 18.00, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Потёмкинская, 2В (предварительная запись по телефону 8- 813-71-301-60).

Ранее стало известно, что область снова отправляет теплый привет ленинградским бойцам.