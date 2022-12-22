В Ленобласти установили новый рекорд по количеству свадеб за день. И это не 22 декабря

Самый популярный день для свадеб в Ленинградской области в 2022 году пришелся на декабрь. Но это не красивая дата 22.12.2022.

По данным Управления ЗАГС, рекордное количество свадеб в регионе ожидается 23 декабря – у 163 пар. Дата обошла День семьи, любви и верности с его 156 свадьбами.

В красивую дату 22.12.2022 брак зарегистрируют только 28 пар. С начала 2022 года в Ленинградской области мужьями и женами стали 9733 пары.