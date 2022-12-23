ВЦИОМ: россияне назвали главные события уходящего 2022 года

Специальная военная операция на Украине стала главным событием 2022 года по мнению россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Такое мнение высказали 62% россиян. Еще по 9% респондентов главным событием уходящего года сочли объявленную в сентябре частичную мобилизацию и победу над коронавирусом. Еще 6% опрошенных назвали вхождение новых регионов в состав РФ.

Каждый второй россиянин назвал героями 2022 года военнослужащих в горячих точках. Следом идут врачи — 38%, сотрудники МЧС – 32, волонтеры и социальные работники — 20%.