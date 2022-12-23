Пострадавшего при обстреле в Донецке Рогозина транспортируют в Москву для операции

Экс-главу «Роскосмоса», руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина, который ранее попал под обстрел в Донецке, транспортируют в Москву. Об этом рассказал его помощник.

По его словам, причиной принятия данного решения стала сложность предстоящей операции. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать такую операцию.

В Москве консилиум врачей обсудит дальнейшее оказание Рогозину необходимой медицинской помощи.