105 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 105 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 23 декабря.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1)
  • Волосовский район: Бегуницы (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+7), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Сертолово (+10), пгт. им. Морозова (+1), Борисова Грива (+1), Романовка (+2), пгт. им. Свердлова (+1), Дубровка (+1), Рахья (+1), Тавры (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+4), Перово (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Каменногорск (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+5), Кобралово (+1), Бугры (+1).
  • Киришский район: Кириши (+14), Будогощь (+1).
  • Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1), Назия (+1), Иваново (+1), Мга (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Алеховщина (+1).
  • Ломоносовский район: Новогорелово (+3), Горбунки (+2), Оржицы (+1), Копорье (+1), Малое Карлино (+1).
  • Лужский район: Луга (+2).
  • Подпорожский район: Винницы (+1).
  • Приозерский район: Мичуринское (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+2), Выскатка (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+8), Мелегежская Горка (+2), Шугозеро (+1).
  • Тосненский район: Форносово (+1).
Вам будет интересно
В больницах и поликлиниках будут бесплатно тестировать на грипп
Бесплатно тестировать на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках России будут по полисам обязательного медицинского страхования. Соответствующее...
15.12.2022 147
Автор