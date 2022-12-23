105 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 105 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 23 декабря.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1)
- Волосовский район: Бегуницы (+1).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+7), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Сертолово (+10), пгт. им. Морозова (+1), Борисова Грива (+1), Романовка (+2), пгт. им. Свердлова (+1), Дубровка (+1), Рахья (+1), Тавры (+1).
- Выборгский район: Выборг (+4), Перово (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Каменногорск (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+5), Кобралово (+1), Бугры (+1).
- Киришский район: Кириши (+14), Будогощь (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1), Назия (+1), Иваново (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Алеховщина (+1).
- Ломоносовский район: Новогорелово (+3), Горбунки (+2), Оржицы (+1), Копорье (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+2).
- Подпорожский район: Винницы (+1).
- Приозерский район: Мичуринское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+2), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+8), Мелегежская Горка (+2), Шугозеро (+1).
- Тосненский район: Форносово (+1).
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15.12.2022 147