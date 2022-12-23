105 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 105 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 23 декабря.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1) , Пикалёво (+1)

Волосовский район: Бегуницы (+1).

Волховский район: Волхов (+1) .

Всеволожский район: Всеволожск (+7), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Сертолово (+10), пгт. им. Морозова (+1), Борисова Грива (+1), Романовка (+2), пгт. им. Свердлова (+1) , Дубровка (+1), Рахья (+1), Тавры (+1).

Выборгский район: Выборг (+4), Перово (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Каменногорск (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+5), Кобралово (+1), Бугры (+1).

Киришский район: Кириши (+14), Будогощь (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1), Назия (+1), Иваново (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Алеховщина (+1).

Ломоносовский район: Новогорелово (+3), Горбунки (+2), Оржицы (+1), Копорье (+1), Малое Карлино (+1).

Лужский район: Луга (+2).

Подпорожский район: Винницы (+1).

Приозерский район: Мичуринское (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+2), Выскатка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+8), Мелегежская Горка (+2), Шугозеро (+1).

Тосненский район: Форносово (+1).