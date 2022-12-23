Ленинградские юниоры стали лидерами Национальной технологической олимпиады

Автор: Сергей Агутин
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Команда из Ленинградской области набрала наивысший балл в сфере «Технологии и роботы-исследователи» всероссийской олимпиады Junior для 5-7 классов.

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Фото: lenobl.ru

Глеб Хитров из Кингисеппа и Иван Сакаев из Всеволожского района запрограммировали робота-исследователя месторождений полезных ископаемых и нефтеперекачивающую станцию.

Молодые люди награждены поездкой на слет Национальной технологической олимпиады Junior, который пройдет в Москве в конце декабря. Там они познакомятся с федеральным лидером своей сферы и пообщаться с командами-победителями других направлений.

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23.12.2022 814
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