Волховский суд отправил в колонию внука, давшего поддельные 5 тысяч родной бабушке

По информации ivbg.ru, житель Волховского района приговорен к 1 году и 9 месяцам исправительной колонии общего режима по делу о сбыте поддельных денег. Деньги он обманом отдал своей бабушке, а от нее получил настоящие рубли.
Мужчины дал фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей под предлогом размена своей бабушке и получил от нее настоящие деньги. Пенсионерка, ничего не подозревая, решила положить купюру на сберкнижку и пришла в банк.
Там и выяснилась правда. Известно, что ее внук был судим, а в момент, когда передавал бабушке фальшивую купюру, находился на испытательном сроке.
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05.02.2021 3280