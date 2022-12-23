Волховский суд отправил в колонию внука, давшего поддельные 5 тысяч родной бабушке

По информации ivbg.ru, житель Волховского района приговорен к 1 году и 9 месяцам исправительной колонии общего режима по делу о сбыте поддельных денег. Деньги он обманом отдал своей бабушке, а от нее получил настоящие рубли.

Мужчины дал фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей под предлогом размена своей бабушке и получил от нее настоящие деньги. Пенсионерка, ничего не подозревая, решила положить купюру на сберкнижку и пришла в банк.

Там и выяснилась правда. Известно, что ее внук был судим, а в момент, когда передавал бабушке фальшивую купюру, находился на испытательном сроке.