Кенийцы вышли на митинг в поддержку России и Владимира Путина

Посол Кении в России Бенсон Огуту отреагировал на заявление главного дипломата Евросоюза.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель публично выразил сомнение в искренности жителей Африки, митинговавших в поддержку России и Владимира Путина. Об этом сообщает портал «БелНовости».

Из слов европейского дипломата следует, что митингующие африканцы «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин».

В ответ на это Бенсон Огугу ответил, что в Кении всем прекрасно известно, где находится Россия, – «с этим нет никаких проблем».

Кенийский посол также подчеркнул, что это лишь мнение Борреля.

Ранее стало известно, что украинца, который транзитом через Ленобласть вез в Испанию 288 кг наркотиков, приговорили к 16 годам колонии.