Украинца, который транзитом через Ленобласть вез в Испанию 288 кг наркотиков, приговорили к 16 годам колонии

По информации ivbg.ru, гражданину Украины Виктору Орлову, обвиняемому по статьям о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере и покушении на их сбыт группой лиц по предварительному сговору, назначили 16 лет исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, в августе 2021 года мужчина незаконно переместил через таможенный пост в Кингисеппе с территории Эстонии в оборудованном тайником тягаче DAF более 288 килограмм наркотиков для дальнейшей контрабанды в Испании.

Перед этим подсудимый в Польше учредил на свое имя коммерческую фирму, которая якобы занималась международными перевозками легальных грузов через страны Евросоюза.