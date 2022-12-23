В Ленобласти разработают стандарт информационных конструкций на фасадах зданий

Стандарт определяет требования к информационным конструкциям для сохранения внешнего архитектурного облика населенных пунктов Ленинградской области.
Методические рекомендации включают в себя требования к информационным конструкциям, к обеспечению соответствия внешнего вида (цветового, композиционно-графического, конструктивного решений) информационных конструкций и их размещения архитектурно-композиционным решениям зданий.
В стандарте указаны конкретные допустимые и недопустимые варианты оформления и размещения информационных конструкций.
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