Прекращение конфликта возможно только при достижении поставленных целей.

Любой конфликт заканчивается за столом переговоров — отметил представитель Кремля. Однако, по словам Дмитрия Пескова, речь прежде всего идет о достижении поставленных целей. Об этом сообщается на портале «БелНовости».

Президент РФ Владимир Путин, также неоднократно отмечал, что чем скорее в Киеве поймут, что все вооруженные конфликты прекращаются путем переговоров, тем лучше.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащий из Новой Ладоги погиб на Украине.