Прекращение конфликта возможно только при достижении поставленных целей.
Любой конфликт заканчивается за столом переговоров — отметил представитель Кремля. Однако, по словам Дмитрия Пескова, речь прежде всего идет о достижении поставленных целей. Об этом сообщается на портале «БелНовости».
Президент РФ Владимир Путин, также неоднократно отмечал, что чем скорее в Киеве поймут, что все вооруженные конфликты прекращаются путем переговоров, тем лучше.
Ранее сообщалось о том, что военнослужащий из Новой Ладоги погиб на Украине.