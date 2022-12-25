«Уходит в себя»: мать похищенного год назад в Петербурге мальчика рассказала об испытаниях после возвращения

Похищенный год назад в Сантк-Петербурге мальчик после недавнего возвращения постепенно приходит в себя. Ребенка в 2021 году выкрал его отец и скрывался, переезжая из города в город. Мужчину задержали 17 декабря в Курской области, пятилетнего сына вернули петербурженке.

Женщина рассказала «Невским Новостям», с какими трудностями приходится сталкиваться ребенку и всей семье после похищения, и почему она до сих пор продолжает бояться экс-супруга.

По словам женщины, ребенок постепенно приходит в себя, но когда разговор заходит об отце и его похищении, замыкается и отказывается от общения.

«Сейчас мы дома. Осваиваемся. Скоро сын вернется в садик. Матвей узнал свою квартиру. С братьями встреча прошла хорошо, он всех узнал. Малыш не рассказывает ничего, где и с кем они жили весь этот год, вообще не говорит на эту тему, уходит в себя», – призналась петербурженка

Женщина продолжает бояться своего бывшего мужа. Чтобы привести свое душевное состояние в равновесие, Марина планирует вместе с сыном посещать психолога.

«У меня с момента того нападения остались психологические травмы и шрам над бровью. Сейчас усилился страх, что опять нападет, хотя, умом понимаю, что под стражей, все равно очень страшно. Скоро мы планируем начать работу с психологом, нам обоим с сыном нужна помощь», – рассказала петербурженка