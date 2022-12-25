Мужчина в федеральном розыске пытался украсть алкоголь из магазина в Ломоносове

По информации ivbg.ru, 23 декабря в Ломоносове задержали неудавшегося вора алкоголя, который, как оказалось, находился в федеральном розыске.

Правоохранителям поступил сигнал о том, что на Кронштадтской улице неизвестный разбил окно закрытого на ночь магазина, проник внутрь и взял алкоголь. Прибывшие на место росгвардейцы блокировали возможные пути отхода, задержали вора и изъяли похищенное.

В ходе проверки выяснилось, что он находится в федеральном розыске как «осужденный, уклонившийся от ограничения свободы» в Ставропольском крае.