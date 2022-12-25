Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 25 декабря

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах Кисловки, Табаевки и Берестового Харьковской области уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ в районе Терны ДНР. Уничтожены две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении Червоной Дибровы ЛНР. Потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении Павловки и Владимировки ДНР. Безвозвратные потери противника составили более 50-ти украинских военнослужащих. Уничтожен один танк и три боевые бронированные машины.

Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86-ти районах. В районе Артемовска ДНР поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска ДНР уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган» и в районе Макеевки ЛНР уничтожены две установки реактивной системы залпового огня «Град». Также в районе Северска ДНР уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб». В районах Доброволья Харьковской области и Плещеевки ДНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Змиевки, Площанки ЛНР, Кирилловки, Малого Кременчика ДНР и Пологов Запорожской области.

Перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один реактивный снаряд «Ураган» в районах Житловки и Краснореченского ЛНР, Куйбышево ДНР и Мирного Запорожской области.